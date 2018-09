Pour les champignons, il faut des températures douces et de l'humidité. Avec la sécheresses, bolets et autres chanterelles se font désirer.

La Chapelle-de-la-Tour, France

Pas de pluie et bien pas ou peu de champignons ! C'est une autre conséquence de la sécheresse qui frappe l'Isère, notamment. Alors qu'en principe, on est en pleine saison de cueillettes de champignons, avec les semaines aux faibles précipitations que l'on connaît, et bien ces sorties se font rares. Rencontre Patrick Béjuis du groupe mycologique et botanique de la Tour-du-Pin.

Patrick Béjuis est secrétaire du groupe mycologique et botanique de la Tour-du-Pin. Copier

Malgré la sécheresse et les champignons moins présents, le centre anti-poison de Lyon reçoit régulièrement des appels. Principalement des confusions entre bolets comestibles et bolets toxiques. Parmi ses conseils : ne ramasser que les champignons que l’on connait ; ne ramasser qu’une seule espèce ; les consommer rapidement, les champignons s’altèrent vite ; ne pas consommer crus et garder une photo afin de procéder à une éventuelle identification.