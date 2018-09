Les professionnels de la désinsectisation ne chôment pas en moment. C'est la pleine saison de la destruction de nids de guêpes et de frelons. Chez UTGF de Tulle c'est ainsi tous les jours sept à huit interventions chez les particuliers.

Le frelon européen est plus gros que le frelon asiatique

Saint-Martin-la-Méanne, France

Christophe Soulac, le technicien de l'unité tulliste d'Urgence Tempête Guêpe et Frelon, enchaîne les destructions de nids depuis plusieurs semaines. Il vient d'arriver à Saint-Martin-la Méanne, près d'Argentat, chez Christine qui a entendu un bourdonnement dans sa cheminée. "J'ai vu plusieurs frelons par terre et j'en ai tués aussi. " explique-t-elle. Le professionnel a tôt fait de positionner son échelle. Équipé de protections il grimpe, trouve le nid et après quelques pulvérisations il le fait tomber dans l'âtre.

20 % de frelons asiatiques

"C'est un nid de frelon européen", dit-il en redescendant. Mais il le savait déjà car dans une cheminée de la guêpe ou du frelon asiatique "ça n'existe". Pourtant de très nombreux appels concernent des frelons asiatiques. Jusqu'à 50 % précise Christophe Soulac. Mais dans les faits "on trouve 20 % de frelons asiatiques, alors que c'est 60 % pour les frelons européens et 20 % pour les guêpes." Car "les gens ne font pas la différence" explique-t-il.

Une espèce de plus et c'est tout

Et il y a beaucoup de fantasmes autour du frelon asiatique. "Beaucoup d'histoires sont nées avec ce frelon". Et de pointer du doigt entre autres Internet où n'importe quoi circule sur le sujet. "Le frelon asiatique c'est une nouvelle espèce c'est sûr, il a pris quelques places mais rien de catastrophique". Il serait même plutôt en régression en Limousin selon le technicien. Il en a peu vu cette année d'ailleurs, tout en précisant que c'est à la chute des feuilles des arbres à l'automne qu'on peut en voir le plus.