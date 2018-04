Sur le toit de la Maison de la nature, à Etaples, avec vue sur les mares de chasse de l’estuaire de la Canche, c’est un boitier blanc, surmonté d’une sphère : un radar ornithologique, installé sur un des axes majeurs des migrations en Europe. Il fonctionne avec des rayons X. Une technologie qui a été adaptée pour compter les oiseaux, explique Matthieu Boos, du cabinet qui mène ce recensement, pour le compte des chasseurs :

C'est un radar marin, qui sert pour la navigation fluviale ou maritime, qui intègre un système informatique et un algorithme pour analyser l'éco-signature des oiseaux en vol. Chaque individu, selon son comportement de vol et ses paramètres physiques de vol, aura une éco-signature spécifique .

Pour affiner, cet écho radar, il est possible de coupler l’installation avec un appareil qui détecte les cris des oiseaux. Ce sera le cas sur le radar installé prochainement près de Calais. Car le but est de créer un réseau d’une dizaine de station dans la grande région, pour mieux connaitre les couloirs de migration, avec une précision inégalée :

Ce radar, capable également de compter les insectes, devrait faire pâlir d’envie les chercheurs, spécialistes des oiseaux, et les associations de défense de l’environnement, mais ce sont bien les chasseurs qui investissent, avec une idée derrière la tête, explique leur président dans les Hauts-de-France, Willy Schraen :

L'idée c'est de parvenir un jour à s’asseoir autour d'une table et d'arrêter de s'engueuler pour des queues de cerises. Il y a des données qui vont sortir de ça et elles seront indiscutables. C'est tout. Nous, on a tous envie de protéger les espèces, donc on entre dans cette nouvelle ère de la chasse scientifique.