Charente-Maritime, France

C'est un chantier impressionnant... Une centaine de pylônes électriques sont en train d'être changés dans les marais de Rochefort, en passant du côté aussi de Lussant, Bords. Des pylônes où les cigognes blanches adorent nicher, mais c'est dangereux!

Dangereux pour elles, elles peuvent s'électrocuter. Et en plus, ça peut entraîner des coupures de courant à cause des fientes ou des branchages des nids sur les fils.

Alors la LPO, la ligue de protection des oiseaux, et RTE, réseau de transport d'électricité, travaillent ensemble. Pas question de se tromper, ces pylônes électriques sont là pour des dizaines d'années.

Un travail technique. - Nicolas Gendre/ LPO

Une des solutions? installer des anémomètres, sorte de petite girouette. Ils repoussent les cigognes des lignes haute tension.

Mais où vont elles s'installer? Et bien la Ligue de protection des oiseaux a fait installer des plateformes artificielles, juste à côté des pylônes. Les agents de RTE, réseau transport d'électricité, enlèvent donc avec beaucoup de précaution les nids des installations... Un travail minutieux, compliqué, un hélicoptère est en appui. Et ensuite les fameux nids peuvent être réinstallés en toute sécurité.

Autre facteur important à prendre en compte, ce sont les saisons. Avant la mi-juillet, impossible d'intervenir sur les lignes de haute tension car les oisillons n'ont pas encore pris leur envol. C'est d'ailleurs pour cette raison que les travaux en ce moment. Ils devraient se terminer dans les prochains jours.

La LPO a recensé cette année 60 couples de cigognes blanches en Charente-Maritime. Les cigognes, une espèce protégée.