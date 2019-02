Les cigognes sont de retour dans le Territoire de Belfort

Joncherey, France

Depuis une vingtaine d'années, les cigognes font leur retour dans le Territoire de Belfort et leur nombre ne cesse d'augmenter. Il y a eu ainsi 19 couples reproducteurs l'an dernier sur le département. En cette mi-février, elle sont de retour progressivement dans les différents villages où elles ont construit des nids: deux cigognes ont ainsi été aperçues à Grandvillars, une cigogne a aussi été signalée à Petitefontaine ou encore à Joncherey.

L'attraction du village de Joncherey

A Joncherey, où les cigognes ont élu domicile il y a quatre ans, le mâle est arrivé dimanche pour remettre le nid en état, avant l'arrivée de la femelle. La fleuriste, Christine, qui a son magasin juste en dessous, l'a tout de suite vue: "je me suis dit ah la cocotte elle est là, elle est revenue! _C'est notre petite compagnie, l'attraction du village_, les clients m'en parlent, demandent des nouvelles. D'ailleurs, depuis dimanche, on reparle des cigognes". "Maintenant on attend avec impatience le reste de la famille" ajoute Gabriel, un des clients.

Le nid est installé sur un poteau électrique, en face de l'église et de la mairie © Radio France - Emilie Pou

Les habitants espèrent la naissance de cigogneaux

Car l'an dernier, le couple avait eu quatre cigogneaux. Une fierté, là aussi, pour le village et pour Julie, 9 ans, et sa maman: "On guette pour voir si il y a des petites têtes, et puis après on les regarde à la jumelle, on les voit grandir, puis s’entraîner à voler. C'est trop beau". Le maire, Jacques Alexandre, confirme: "C'est un beau présage. C'est très bien".

Treize villages dans le Territoire de Belfort ont désormais des cigognes. La grande majorité arrive à la fin de l'hiver et repart à la mi-juillet. Un couple, cependant, a élu domicile à l'année et hiverne sur place. Il s'agit des cigognes du village de Charmois, "de vieilles cigognes" selon la LPO, la ligue de protection des oiseaux.