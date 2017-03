Les cigognes sont de retour dans les marais du Cotentin et du Bessin

Chaque année, les cigognes manchoises sont de plus en plus nombreuses. Elles reviennent d'Afrique pour passer le printemps et l'été dans les marais du Cotentin et du Bessin.

Les cigognes sont de retour dans le centre-Manche. Après avoir hiverné en Afrique, elles s'installent dans les marais autour de Carentan. Elles reviennent à partir de la fin janvier pour les plus précoces, en février et en mars pour les autres. En ce moment, elles pondent et commencent à couver. La plupart repartiront en août ou en septembre. Mais il y a quelques couples sédentaires qui restent toute l'année.

Les cigognes semblent se plaire ici. L'espèce avait complètement disparu de Normandie mais elle a commencé à revenir à partir des années 1980. Depuis, leur population est en constante augmentation. Il y avait moins d'une centaine de couples en 2012, 117 en 2015 et 146 l'an dernier.

Chaque année, le groupe ornithologique normand recense les nids et les cigogneaux, pour s'assurer que l'espèce reste en bonne santé.