LE + INFO - Les cinq choses à savoir pour bien isoler son logement

Le froid est arrivé en Côte d'Or et c'est le moment où l'on regrette de ne pas avoir mieux isolé sa maison avant. Alors comment isoler sans se ruiner ? Des professionnels de chez nous vous donnent quelques conseils.

En France, deux personnes sur trois disent avoir froid chez elles même quand le chauffage est allumé d'après une étude IFOP pour Quelleenergie.fr. Le problème: une mauvaise isolation thermique. C'est pour cela que la métropole de Dijon organise en ce moment et jusqu'au 24 novembre le "Mois de la rénovation énergétique" pour répondre aux questions que l'on se pose souvent sur l'isolation thermique.

1 - Est ce que je vais me ruiner ?

Isoler sa maison, ce n'est certes pas donné, mais « on ne finance jamais seul à 100% » explique Geoffrey Pitaud, conseiller chez Info Énergie Côte d'Or. Beaucoup d'aides existent, comme le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt, ou encore les aides de l'agence nationale pour l'habitat sous condition de ressources et qui peuvent être complétées par des aides du département. De plus, une fois l'investissement fait, l'isolation permet de faire des économies à long terme, en dépensant moins d'argent en chauffage, et en évitant de subir les augmentations du prix de l'énergie.

2 - L'isolation à 1 euro c'est quoi ?

L'isolation à 1 euro, c'est une mesure du pacte énergie solidarité qui permet aux ménages les plus modestes d'aménager leurs combles pour 1 euro symbolique. Pour cela il faut déclarer moins de 14.308 € pour une personne seule, moins de 29.400€ pour un foyer de quatre personnes par exemple. Mais attention aux arnaques ! De plus en plus d'entreprises profitent de ces aides de l’État pour bâcler les travaux et faire du profit. Quelques conseils pour reconnaitre ces entreprises peu scrupuleuses: elles pratiquent le plus souvent le démarchage téléphonique, ou la publicité par internet. Mieux vaut donc être prudent.

[CP] #Rénovationénergétique : comment éviter les pratiques abusives et s'assurer des travaux de qualité >> https://t.co/ZsM30pgNGspic.twitter.com/gJYtUO5Av4 — PacteNrgieSolidarité (@NrgiePacte) September 21, 2017

3 - Changer les fenêtres est ce que cela suffit ?

Ce serait pratique mais ce n'est pas le cas. Changer ses vitres, en mettant du double vitrage par exemple, va permettre de faire seulement 10 à 15% d'économies sur la facture, mais pas davantage. Le mieux c'est de faire des travaux d'isolation plus conséquents.

4 - Je ne peux pas faire de travaux tout de suite, comment avoir quand même moins froid ?

Quelques petites astuces pour éviter de grelotter chez soi. D'abord vérifier que vos fenêtres sont bien étanches, si ce n'est pas le cas vous pouvez refaire facilement les joints, cela évitera les courants d'air et la sensation de froid. Autre astuce, mettre des tapis ou de la moquette au sol, cela garde la chaleur. Sinon ce qui fonctionne bien c'est d'installer des plaques en aluminium par exemple derrière vos radiateurs, « cela permet de réfléchir la chaleur vers la pièce et pas vers le mur » explique Geoffrey Pitaud d'Info Énergie Côte d'or.

5 - Qu'est ce que "Le mois de la rénovation énergétique" ?

C'est une initiative de la métropole de Dijon pour sensibiliser à l'isolation thermique. Du 25 octobre au 24 novembre plusieurs évènements sont organisés. Conférences, balades guidées dans les rues pour apprendre à repérer les pertes d'énergie, ou encore exposition. Le programme complet est à retrouver ici.

