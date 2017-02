Les collectivités locales séduites par la déchetterie nouvelle formule de Saint-Antoine-du-Rocher

Rénovée en janvier 2016, rebaptisée "Centre Tri'tout" en septembre dernier, la déchetterie de Saint-Antoine-du-Rocher a mis en place plusieurs pratiques innovantes qui ravissent les usagers, et qui séduisent les collectivités locales venues de tout le pays.

Ce que l'on remarque dès que l'on entre dans la déchetterie de Saint-Antoine-du-Rocher, c'est l'absence de bennes. Des compartiments d'un mètre de profondeur, où les usagers peuvent verser directement le contenu de leur coffre ou de leur remorque. Un moyen de contourner la réglementation qui impose de placer des gardes-corps devant les bennes, pour éviter que l'on y tombe.

La superficie de la déchetterie a également été doublée, passant à 7.000 m². Un espace supplémentaire qui permet d'accueillir plus de véhicules, d'éviter les manœuvres, et ainsi d'empêcher les embouteillages, fléau récurrent des déchetteries lors des heures de forte affluence.

On était saturés... On avait une queue d'attente qui, parfois, prenait toute la voirie de la zone, parce que les gens attendaient que ça se libère... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut accueillir sans difficulté quarante véhicules en même temps, et c'est plus facile pour les gens." Antoine Trystram, vice-président de la communauté de communes de Gâtines-et-Choisilles