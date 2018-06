C'est une première pour une collectivité en Normandie. La communauté de Commune Cœur Côte Fleurie qui regroupe onze communes autour de Deauville a financé la formation de douze jeunes et de personnes en reconversion professionnelle.

Dix d'entre elles ont obtenu leur diplôme et vont prendre place sur les douze postes de secours des plages allant de Villers-sur-Mer à Trouville de juin à septembre.

Cette formation mise en place l'an dernier anticipe le retrait progressif de l'Etat et des CRS de la surveillance des plages.

En échange de cette formation qualifiante qui leur est intégralement payée, ces sauveteurs originaires de la région s'engagent à servir pendant trois étés sur les plages de Villers-sur-Mer à Trouville. Gros avantage de ces étudiants en sports études ou en reconversion professionnel, ils sont tous de la région. C'est un plus pour Christophe Chery qui est intervenu sur la formation de ces premiers sauveteurs.

Déjà c'est une facilité pour les hébergement et ils ont une connaissance du milieu et des gens qui fréquentent nos plages. Ils connaissent surtout nos plages. Les plages d'une commune à l'autre peuvent être très différentes en terme de courants et de dangers.

Les sauveteurs sont évidemment rémunérés. Ils obtiennent surtout une formation diplômante reconnue de niveau CAP-BEP au niveau national.

Aujourd'hui on est titulaire du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, des premiers secours en équipe de niveau 1 et du permis côtier. L'ensemble de ces diplômes nous permet de pouvoir travailler sur d'autres plages à l'avenir mais également dans les piscines et les centres aquatiques d'autres agglomérations durant les saisons non-estivales explique Fabrice, l'un des nouveaux sauveteurs.