Gien, France

Pas de panique mais de la prudence. C'est le mot d'ordre dans les communes ligériennes depuis vendredi soir. A Briare, quelques rues pourraient être barrées près de la Loire dans la journée samedi. Le maire reste en alerte et surveille les relevés.

t#Loiret : Alerte #crue niveau jaune du tronçon Loire-Giennoise. Tenez vous informés de la situation https://t.co/2yE9kMSDubpic.twitter.com/3OzJB20PNs — Préfet Centre-Val-de-Loire, préfet du Loiret (@Prefet45_Centre) January 5, 2018

Tout comme les élus de Gien. Avec certains agents, ils se rendent aux endroits stratégiques où la Loire est la plus menaçante. Au niveau du pont de la commune, le fleuve pourrait gonfler d'1,5 mètre entre vendredi et dimanche. Rien d'exceptionnel, assure Christian Bouleau, le maire de Gien : "Ici, on est entre guillemets préparés. Les gens du bord de Loire savent exactement quand ça vient, quand ça repart. C'est l'expérience qui parle." Il estime pour l'instant, que seules quelques caves pourraient être inondées.

[VIGICRUES] Tronçon Loire giennoise en jaune ⚠️

A Gien le dépassement du niveau des premiers débordements est prévu le 7/01 matinhttps://t.co/FB8TxsWt1ppic.twitter.com/QovVKgZiBx — Jean-Marc Gibey (@jmgibey) January 5, 2018

Et plus on descend le fleuve, plus on relativise. A Châteauneuf-sur-Loire, par exemple, seuls quelques affichettes ont été placées sur les chemins de promenade et de la Loire à Vélo. Mais on assure que tout peut évoluer très vite, si la préfecture donne l'alerte.