Les communes pour relancer la filière bois en Vaucluse

L'association régionale des communes forestières et l'association des maires de Vaucluse ont organisé une journée de travail sur l'utilisation des bois locaux dans la construction des bâtiments publics et des collectivités. C'est la deuxième formation de ce type après celle de Bédouin le 18 octobre.

Vaucluse, France

En Vaucluse où 40% de la surface est boisée la filière bois est encore balbutiante. Si on ne manque pas de bois on manque de scieries et l'association départementale des communes forestières n'existe pas encore. Pourtant à Mazan la salle de la Boiserie ou à Viens la nouvelle mairie sont des exemples concrets de ce que l'on peut réaliser avec du bois. La commande publique pourrait dynamiser la construction et l'énergie bois.

La filière vauclusienne compte déjà plus de 400 entreprises.

