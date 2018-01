Lozère, France

La neige a fortement perturbé la circulation sur les routes lozériennes lundi, il est tombé plusieurs dizaines de centimètres sur tout le département.

Ce mardi matin, les chaussées sont toujours glissantes et les conditions encore délicates en raison des chutes de neige attendues. Jusqu'à jusqu'à 8 heures ce mardi matin au moins, les poids lourd n'ont pas le droit de circuler en Lozère. Certaines routes sont fermées à tous les automobilistes : c'est le cas de la RD 986 entre Ste Enimie et Meyrueis à cause de l'effondrement de la chaussée.

La RD907 bis est également fermée à titre préventif pour un risque d’éventuelle crue à Saint Georges de Levejac.

[routefermée] Effondrement de la chaussée dû aux pluies intenses sur la RD986 à Mas ST Chély entre Ste Enimie et Meyrueis. — Préfet de la Lozère (@Prefet_48) January 8, 2018

La préfecture de Lozère demande aux automobilistes de s'équiper sur les routes pour éviter de se retrouver bloqué ou en difficulté. Ce lundi sur l' A75 8 conducteurs sur 10 d'après la préfecture n'avaient pas d'équipements spéciaux.

En raison des chutes de neige 550 foyers étaient privés d'électricité ce lundi soir. Le retour à la normale est prévue en milieu de journée.