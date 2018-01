Les pompiers du Var ont fait six interventions ce mercredi pour des chutes d'arbres et de fils électriques notamment à Toulon. Pas de blessé. La vigilance vent orange est maintenue jusqu'à jeudi 6h.

Toulon, France

La tempête Eleanor qui concerne jeudi soir 25 départements placés en vigilance orange dont les Hautes-Alpes et le Var a provoqué six interventions des sapeurs-pompiers dans le Var.

Des chutes d'arbres dans le Var

Des arbres ont dû être dégagés à quatre reprises sur la route dans l'est, le centre et l'ouest du département, indique la préfecture du Var. Par ailleurs, des fils électriques sont tombés à terre, dans deux communes, notamment à Toulon. L'alerte est maintenue jusqu'à ce jeudi 6 heures.

A Toulon, l'accès aux parcs et jardins est fermé. A Draguignan "la commune a fermé l’accès aux deux cimetières, tout comme ceux aux parcs Haussmann et Chabran, et au jardin Anglès", indique Var Matin.

Des vols annulés en Corse

Conséquence de cette tempête, tous les vols au départ et à destination des aéroports de Bastia, Calvi et Figari en Corse ont été annulés mercredi, en raison des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé Air Corsica. Ce mercredi, les bateaux à destination de l'Ile Rousse n'ont pas pris la mer au départ de Marseille.