Les crues attendues en Seine-Maritime et dans l'Eure

Par Christine Wurtz et Anne Bertrand, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

La décrue s'amorce à Paris, et l'onde de crue se déplace maintenant en aval de la Seine, dans l'Eure et la Seine-Maritime. Les premiers débordements ont été observés à Elbeuf ce mardi, mais le plus gros des inondations est prévu pour la fin de semaine.