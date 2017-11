Les défenseurs du climat s'invitent à la foire du livre de Brive

Alerte sur le climat, c'est le mot d'ordre d'une quinzaine d'associations corréziennes qui ont décidé de profiter de la foire du livre de Brive ce samedi pour sensibiliser le public au réchauffement climatique.

15 associations, réunies sous le nom de Bioclimat 19, se sont mobilisées tout le samedi aux abords de la halle Brassens où se déroule la foire du livre de Brive pour cette opération. Elles ont distribué des tracts et des badges au gens se rendant à la foire, leur demandant de les porter à l'intérieur du salon. "C'est un signe de reconnaissance pour que les gens se sentent tous concernés" explique Dominique Gaudefroy, président de l'association briviste Le Jardin Sauvage. En fin de journée elles ont réalisé un cercle de bougies qu'elles ont éteintes avec des bouteilles d'eau pour symboliser l'incendie qui gagne la planète et leur volonté d'y remédier.

Deux records de chaleur

L'action a remporté un vrai succès. 2500 badges avaient été prévus par les associations. Ils sont vite partis. Preuve se dit Dominique Gaudefroy que les gens sentent bien qu'il y a urgence. Il faut dire précise-t-il que le Sud-Ouest est particulièrement affecté par le réchauffement climatique et surtout Brive. "Nous avons eu deux des 10 derniers records enregistrés en France". Cette première action est symbolique mais c'est le début d'un programme de plus grande envergure. Les associations préparent une série de conférences et débats.