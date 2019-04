On ne sait pas encore qui a pollué les lagunes de Saint-Jean-sur-Mayenne. Les deux bassins sont, eux, dépollués. Séché Urgences Interventions a réalisé cette opération en quelques jours seulement et l'a terminée ce mardi 23 avril.

Saint-Jean-sur-Mayenne, France

Les deux lagunes de Saint-Jean-sur-Mayenne sont dépolluées. Séché Urgences Interventions a terminé ce nettoyage ce mardi 23 avril, après cinq jours de travail. Un camion aurait déversé sa cargaison d'huile de vidange, en douce, il y a une semaine dans ces deux bassins.

Une enquête est en cours pour identifier le ou les responsables. Des témoins ont en tout cas vu un camion près de l'Aquarelle, où se trouvent les lagunes. Ce même camion aurait aussi été aperçu dans le lotissement du Haut-Plessis, un peu plus tôt. Un chauffeur a également contacté France Bleu Mayenne pour dénoncer son entreprise et il explique que c'est une pratique récurrente.

Alors en attendant que la justice lève le voile sur cette histoire, la commune a fait nettoyer les lagunes : il fallait enlever 250 tonnes de déchets.

La lagune n°2 a été dépolluée la première par les services de Séché Urgences Interventions. © Radio France - Aurore Richard

Mickaël Prestavoine de l'entreprise Séché Urgence Interventions explique la première étape : "Il a d'abord fallu pomper tout le surnageant, les hydrocarbures, pour un volume de 90m3 de déchets hydrocarburés".

Mickaël Prestavoine, de Séché, nous explique cette opération de dépollution, à Saint-Jean-sur-Mayenne. Copier

La deuxième étape, c'est le chaulage des boues. "Elles sont mélangées à de la chaux et de la terre afin de les densifier. Ce samedi, on a passé notre journée à mettre une trentaine de tonnes de chaux vive dans les deux lagunes", explique Mickaël Prestavoine. Les boues peuvent alors être récupérées à la pelle à chenille pour être ensuite transportées dans des camions spécifiques en matières dangereuses.

Pour Mickaël Prestavoine, de Séché, on a évité le pire : "On a un cheminement rapides des hydrocarbures, on s'est arrêté à moins de 20 mètres de la Mayenne. On s'est même arrêté à trois centimètres au niveau de la surverse de la mare, c'est-à-dire que s'il y avait un peu plus de volume, cela passait dans la Mayenne".

Cette opération de dépollution, à la charge de la commune, coûte près de 100 000 €.