Les deux tiers, soit 64%, des nappes phréatiques présentent un niveau "modérément bas à très bas", selon le bilan communiqué ce mercredi par le Bureau de recherches géologiques et minières, qui dépend de l'État. Mais les pluies de ces dernières semaines devraient faire remonter les niveaux.

Environ deux tiers (64%) des nappes phréatiques présentent un niveau "modérément bas à très bas", une situation "pas habituelle" en cette saison, selon le bilan au 1er janvier du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), publié ce mercredi.

Les premières pluies automnales n'ont pas eu d'incidence sur la recharge

Cette "situation de basses eaux qui se prolonge jusqu'en fin d'année n'est pas habituelle. Elle traduit l'absence d'incidence notable des premières pluies automnales qui sont très attendues pour assurer la recharge" des nappes, indique le BRGM, qui précise que pour une grande partie du territoire, les niveaux des nappes sont inférieurs à la moyenne : "27% sont à un niveau modérément bas, 22% à un niveau bas et 15% très bas."

Des différences importantes selon les régions

La situation est particulièrement défavorable dans plusieurs zones du sud de la France : les nappes de la vallée du Rhône, surtout en aval de Lyon, sont à des niveaux "bas voire très bas" et "encore globalement orientés à la baisse". Le Languedoc, les nappes du sud de la Vendée et celles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont également à des niveaux particulièrement bas. La situation est plus favorable pour la Beauce, la nappe des calcaires de Lorraine ou encore la plaine d'Alsace.

Les pluies de ces dernières semaines pourraient faire remonter les niveaux

Après un "relatif déficit pluviométrique enregistré ces derniers mois", le mois de décembre a toutefois "été marqué par une _pluviométrie excédentaire de près de 30%",principalement sur la moitié nord de la France. Ainsi, "la situation des nappes au 1er janvier 2018 traduit un début assez timide de recharge hivernale,_ mais une tendance qui semble se confirmer malgré tout", note le communiqué.

Près de deux tiers des points étudiés (63%) sont ainsi en hausse, mais 12% restent orientés à la baisse.