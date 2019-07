Les Douarnenistes veulent retrouver la plage du Ris

La plage du Ris est fermée jusqu'à nouvel ordre, sur décision du préfet et ce depuis mars dernier. La baignade et la pêche sont interdites. Des riverains ont organisé une journée d'échanges et de concerts, dimanche, pour parler des problèmes de pollution.

Douarnenez, France

La qualité de l'eau plage du Ris est mauvaise depuis 5 ans, entre les algues vertes et des bactéries. C'est ce qui a amené la Préfecture à prendre un arrêté en mars dernier pour fermer cette plage.

Un électrochoc pour les riverains

Des riverains ont donc organisé dimanche une journée d'échanges et de concerts gratuits, sur les pelouses juste au-dessus de la plage. "On s'est rendu compte qu'il y'avait quand même une dégradation constante de notre environnement et de la plage, entre autres. On s'habitue sans doute à tout, et on ne fait même plus gaffe au bout d'un moment. Et là on s'est dit : _un arrêté préfectoral, ce n'est quand même pas rien_" explique Gildas Sergent, un des organisateurs, par ailleurs président de l'association Emglev Bro Douarnenez.

Ça fait mal au cœur et ça met en colère" Emilie, une riveraine

Emilie habite près de la plage du Ris. Elle avait l'habitude de venir s'y baigner avec sa famille. "Ça fait de la peine, ça fait mal au cœur. C'est triste et ça met en colère aussi. Je pense que y'a sûrement des choses qui auraient pu être faites depuis longtemps pour éviter d'en arriver là."

Qui doit agir ?

Dans son arrêté, le préfet désigne la municipalité de Douarnenez, qui doit "prendre des mesures adéquates" pour lutter contre la pollution. Mais pour Jean Hascoët, président de l'association Baie de Douarnenez environnement, les responsabilités sont partagées.

"Comme la pollution vient d'une rivière en amont qui fait 17 kilomètres, toutes les communes environnantes ont une part de responsabilité, d'après lui. Et la responsabilité finale, pour le plan algues vertes et les décisions d'extensions de porcheries, c'est la préfecture donc l'Etat."

L'Etat et les collectivités se renvoient la patate chaude. Et en attendant, la plage du Ris restera fermée tant que la qualité de l'eau sera mauvaise.