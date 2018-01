Vendée, France

Il y a eu Anna, il y a eu Carmen, Eleanor, Fionn... Les tempêtes se succèdent depuis maintenant plusieurs semaines sur notre littoral. Et, on le sait, les coups de vent accompagnés de fortes vagues ont tendance à fragiliser le littoral. Comment vont les dunes de Loire-Atlantique et de Vendée ? Nous avons posé la question à un spécialiste de l'Office national des forêts, Vincent Météreau.

Les dunes vont plutôt bien parce qu'il y avait un bon matelas de sable pour les protéger

"Les dunes vont plutôt bien. Effectivement, ces dernières semaines, elles ont été un peu attaquées pas les tempêtes mais on a de la chance ! Les dunes allaient plutôt bien avant ces événements météo. C'est-à-dire qu'on avait un matelas de sable sur les plages, une végétation et des pieds de dunes en très bon état. On avait des dunes bien grasses, bien chargées en sable, ce qui fait qu'elles ont pu amortir ces houles hivernales de manière efficace et subir assez peu de dégâts, finalement", explique Vincent Météreau.

Des dunes qui reculent l'hiver, c'est normal. Il faut espérer qu'elles se rechargent en sable à la belle saison pour affronter l'hiver suivant

Et maintenant ? Si les tempêtes continuent, est-ce que les dunes ne risquent pas de souffrir davantage ? "Vous avez raison, ce matelas de sable au pied des dunes qui joue le rôle d'amortisseur a tendance à se réduire à chaque tempête. En même temps, il faut bien comprendre que l'hiver, il y a des tempêtes, c'est quelque chose de normal. Et les dunes sont mobiles. Elles avancent et elles reculent au fil des saisons. Elles peuvent donc reculer en hiver et on peut espérer qu'à la belle saison elle se rechargent en sable pour affronter l'hiver suivant."

Notre rôle, c'est de freiner l'érosion provoquée par le vent

Et, si besoin, les agents de l'Office national des forêts interviennent pour aider les dunes à résister aux assauts des vagues et du vent. "Notre logique, à l'ONF, c'est d'accompagner les mouvements naturels. On va aider la dune à se reconstituer et on va freiner l'érosion éolienne. Quand le vent va venir attaquer la dune, le sable va être mis en mouvement. Notre mission, c'est de freiner ce sable, de le capter grâce à certaines techniques : des ganivelles - des lattes de châtaigner qu'on dresse perpendiculairement au vent pour le freiner, ou bien des couvertures de branchages, ou bien des plantations d'oyat (cette plante qui retient les dunes) quand c'est nécessaire".