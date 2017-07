Les éco-gardes sont de retour dans les gorges de l'Ardèche

Les éco-gardes informent les touristes sur l'environnement des gorges et rappellent le règlement au sein de la réserve nationale. Ils sont pour la plupart des étudiants dont beaucoup viennent du BTS protection de la nature d'Aubenas.

Informer et rappeler la réglementation

Ces étudiants qui ont déjà une solide connaissance du milieu environnementale des gorges. Ils peuvent donc renseigner les touristes sur le milieu dans lequel ils passent leur vacances. La faune et la flore bien sûr. Les éco-gardes peuvent vous expliquer ce qui volent au-dessus de vos têtes. les nombreuses falaises des gorges sont propices au nichage des rapaces dont certains sont très fragiles: c'est le cas de l'aigle de Bonelli. Ils ne restent plus que quelques couples dans le sud de la France. Mais aussi du vautour percnoptère, une espèce rare qui affectionne les gorges.Ils sont aussi capable de vous expliquer le développement de cette forêt des gorges très exploitée au XIXème siècle par les bucherons pour en faire du charbon de bois et qui se reconstitue aujourd'hui.

Les éco-gardes rappellent aussi la réglementation au sein de la réserve nationale des gorges de l'Ardèche. Il y est par exemple interdit de faire du feu, mais aussi d'amener de l'alcool. les débordements dans certains bivouacs il y a quelques années ont amené le préfet à interdire l'alcool au sein de la réserve.

Des jeunes très motivés

Ces étudiants sont évidemment très sensibles au milieu naturel. Ils veulent de son étude leur métier. Encadrés par les animateurs nature, ils complètent pendant l'été leurs connaissances. Vous trouverez le long de la rivière ou sur les belvédères de la route des gorges. Par fois sur un canoë, toujours prêt à vous expliquer quel poisson vient de vous frôler et qu'il ne faut pas avoir peur des serpents qui nagent à vos côtés. Ces couleuvres sont inoffensives. Sur l'eau ou sur terre, ils sont de très bons conseils. On ne peu regretté qu'une chose, c'est leur nombre assez limité.