Hérault, France

Depuis 2012, le ministère de l’Ecologie conduit un travail de repérage et d’analyse de l’empreinte des activités industrielles et commerciales du XIXe et du XXe siècle sur les bâtiments accueillant des enfants et des adolescents.

L'association de protection de l'environnement Robin des Bois a entrepris de rassembler tous les diagnostics.

Ces diagnostics concernent les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées, les centres médico-sociaux bâtis sur des sols pollués ou à proximité immédiate de sols pollués. Les sols, l'air et l'eau du robinet ont été examinés.

Dans l'Hérault une vingtaine d'établissements diagnostiqués

Les établissements contrôlés sont classés en 3 catégories

A: Rien à signaler

B: La pollution est réelle mais sous contrôle

C: Il faut prendre des mesures

Dans l'Hérault l'état des lieux est plutôt rassurant. La majorité des établissements contrôlés sont en catégorie A, six sont classées B, par exemple le collège Louise Michel de Ganges construit en 1996 près d'une ancienne ébénisterie ou le lycée Charles de Gaulle de Sète installé dans une ancienne caserne militaire près d'une usine de fabrication de mèches soufrées utilisées dans les ruches.

Une seule école est en catégorie C: la maternelle la Providence avenue Clémenceau à Montpellier mais l'étude date de 2012 et l'école a déménagé en 2013. Ce qui pose problème c'est le sol de la cour, pollué par une ancienne fonderie toute proche. "Il y avait un risque que les enfants de moins de 6 ans portent leur main a la bouche après avoir touché le sol, ce risque n'existe plus avec les collégiens qui sont eux toujours sur place" explique la direction.