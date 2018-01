Til-Châtel, France

Pour la troisième année, l'école Henri Mathieu de Til-Châtel participe à Piles solidaires, une opération de sensibilisation au recyclage des piles et des batteries usagées.

Depuis deux semaines, les élèves de l’école Henri Mathieu récupèrent toutes les piles et batteries usagées qu’ils trouvent chez eux et les ramènent à l'école.

J’ai trouvé pleins de piles dans ma maison, j’ai tout ramené à l’école. Maintenant un camion va venir les chercher et les recycler. Jeanne, 6 ans

Piles solidaires c'est une opération de sensibilisation au recyclage lancée par l'éco-organisme Screlec-Batribox et l'ONG Électriciens sans frontières.

Un geste pour l'environnement donc mais pas que. L'argent récolté avec le recyclage de ces piles va servir à installer de l'électricité dans trois écoles du Népal.

Les élèves de l’école Henri Mathieu de Til-Châtel ont déjà récolté 10 kilos de piles usagées © Radio France - Mélodie Viallet

Des enfants très réceptifs

C’est Alexandra Paillard, maîtresse de la classe de CP qui est aussi la directrice de l’école qui a souhaité participer à cette opération. "Les enfants sont déjà très sensibilisés à toutes les questions environnementales mais ce projet me permet aussi de les intéresser encore plus au recyclage, qu’ils comprennent ce qui se passe quand les piles sont recyclées" explique-t-elle. La protection de l’environnement un sujet qui touche en effet les plus petits comme Alana 6 ans : "Si on jette n’importe quoi n’importe où, on va faire mal à la nature et aux animaux et çà ce n’est pas bien" raconte la petite fille avec beaucoup de convictions.