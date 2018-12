Les élèves de l'Institut d'Alzon se mettent au tri sélectif

Nîmes, France

L'Institut d'Alzon a fait l'achat de 250 poubelles bleues pour trier l'intégralité des déchets des élèves. Les déchets d'emballage des élèves représentent chaque jour 2 à 3 conteneurs de 500 litres par jour. Dorénavant, ils seront triés dans des poubelles bleues. L'objectif : obtenir les labels E3D et ECO ECOLE, des certifications attribuées aux établissements scolaires qui soutiennent le développement durable.

C'est Christelle Martinet Goubert, une professeure de Sciences de la Vie et de la Terre, qui a amorcé l'idée : "quand on demande aux élèves qui fait le tri à la maison, seulement 5 ou 6 par classe lèvent la main", s'étonne-t-elle. "On veut éduquer les citoyens de demain au tri sélectif pour qu'ils exportent leurs comportements à la maison", explique l'initiatrice du projet.

Intervention sur le tri sélectif en classe de 3e © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Les élèves participent

Les élèves sont partie prenante du dispositif. Les classes de 4e ont créé des affiches et des dessins pour sensibiliser tous les élèves au développement durable, avec des messages positifs et des incitations au tri. Lise, 11 ans, élève de 6e, a créé récemment un "club environnement". Avec ses copines Lilou, Raphaëlle, et autres, elles ramassent les déchets jetés par terre dans la cour ou le foyer pour les mettre dans la bonne poubelle. "Pour nos enfants, nos petits enfants, arrières-petits-enfants, on doit protéger la planète ! Et ça passe aussi par le tri des déchets", affirme-t-elle du haut de sa petite dizaine d'années.

Les déchets alimentaires sont également visés : le surplus de pain de la restauration scolaire sera reversé aux centres équestres du Gard.