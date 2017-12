Les élus des communes de "l'Arc Ventoux" (qui dépendent toutes du même schéma de cohérence territoriale) se sont réunis mardi matin à Carpentras. Ils ont discuté de la possibilité de créer, à Malaucène, une "unité touristique nouvelle". C'est une démarche indispensable pour pouvoir autoriser, par la suite, la création d'un complexe hôtelier d'envergure sur le site des anciennes papeteries.

Le projet, porté par le promoteur privé Vintour SAS, est ambitieux. Il envisage de créer, sur l'ancien site industriel, un hôtel 4 étoiles, un Appart'hôtel d'une trentaine de lots ainsi qu'une quarantaine de villas destinées à la location saisonnière.

Le projet couvrirait trente-trois hectares, sur l'ensemble du site - partie basse comme partie haute.

Mais l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Malaucène, SPAM, dénonce un risque de "bétonnage" d'une zone d'exception : la partie haute est en effet située à proximité de la source et de la chapelle du Groseau - qui sont tous les deux classés.

On ne peut pas urbaniser la zone située près de la chapelle, c'est le berceau de Malaucène. On ne peut pas toucher à cet endroit (le président de l'association SPAM)

L'association propose de réduire le projet au seul hôtel 4 étoiles, implanté sur la partie basse.

"Impossible, répond le maire de Malaucène, Dominique Bodon. La friche industrielle est indivisible."

Je pense à l'intérêt général du village. La friche n'est pas entretenue, elle est dangereuse. On ne peut plus garder une frcihe comme celle-là. Et on ne peut pas la réhabiliter nous-mêmes, c'est trop d'argent (le maire de Malaucène)