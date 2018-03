Corse, France

Lundi dernier, 90% de l'électricité de l'île a été produite grâce aux énergies renouvelables. C'est un record. 57 % de la production provenait des barrages insulaires. Et 33 % venait des panneaux solaires.

Selon les services d'EDF Corse, il s'agit d'une très bonne performance, à l'heure où la transition énergétique et le passage aux énergies renouvelables apparaît comme l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Une performance rendue possible notamment grâce à des conditions climatiques idéales ces derniers jours. "On a eu énormément d'eau dans les barrages, note François Luciani, le responsable du service systèmes électriques chez EDF. A cela, s'est ajouté un ensoleillement très important, donc les productions des panneaux photovoltaïques ont été très élevées. C'est une situation qui devrait se reproduire plusieurs fois cette année."

Sur une année, environ un tiers de l'énergie produite en Corse provient du thermique, un tiers des énergies renouvelables et un autre tiers des importations de l'étranger. En matière d'énergies vertes, la Corse est encore loin de pouvoir passer à un taux de 100%. "Tous les moyens de productions présents sur le territoire sont essentiels à l'équilibre entre l'offre et la demande, précise François Luciani. Le rôle d'EDF Corse est d'anticiper les conditions qui se présentent. Et elles très changeantes au fil des mois et des années."