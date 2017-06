Les enfants participent à un nettoyage citoyen dans le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon

La mairie de Dijon a organisé ce mercredi 7 juin une opération de ramassage citoyen dans le quartier Fontaine d'Ouche. Une centaine d'enfants armés de sac et de gants en plastique ont nettoyé la zone autour du ruisseau.

C'est la troisième fois que la ville réalise cette opération, sur le thème "Stop ! Les incivilités prennent trop de place !", lancée en mars dernier. La municipalité veut déclencher une prise de conscience chez les citoyens et surtout les enfants. Ils étaient une centaine ce mercredi matin, avec leurs gants et leurs sacs en plastiques pour collecter les déchets sur le bords du ruisseau.

Même si à première vue, les bords du canal ne sont pas si sales, lorsque les enfants fouillent un peu dans les herbent, ils remplissent vite de gros sacs poubelles : un bouchon de bouteille de soda, de petits papiers, des mouchoirs, des paquets de cigarettes... Tous se sentent concernés par l'avenir de la planète. "C'est pas bien parce que ça pollue la nature. C'est grâce à la nature qu'on vit !"

Olivier leur instituteur est rassuré. "A cet âge là, ils sont toujours volontaires. Ils sont comme des dingues, ils ramassent tout, ils courent partout."

Si ils arrivent à comprendre que c'est plus simple de mettre à la poubelle que d'aller ensuite ramasser dans la nature ce sera déjà pas mal." Olivier, instituteur.

Le défi, c'est que les enfants gardent ces bonnes habitudes et qu'ils deviennent des adultes responsables.

Les enfants remplissent leurs sacs pour nettoyer la nature. © Radio France - Lisa Melia

Les élèves sont scolarisés à l'école primaire Jean-Baptiste Lallemand. Pour le directeur, Alain Dardeau, c'est une nécessité de préparer les enfants à sauvegarder la planète.

On parle d'écologie à tous les étages mais si on ne commence pas à ce niveau, ce n'est pas la peine d'aller plus loin." Alain Dardeau, directeur de l'école Jean-Baptiste Lallemand