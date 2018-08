Mers-les-Bains, France

Le vent c'est de l'argent. Le secrétaire d’État à la transition écologique, Sébastien Lecornu a annoncé ce lundi qu'une partie de la fiscalité des futurs parcs éolien offshore servirait à augmenter le financement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. La SNSM et ses 7 000 bénévoles sont régulièrement en difficulté et vivent à 80% grâce aux dons privés. Le budget est complété par une subvention publique et des aides des collectivités territoriales. Ce coup de pouce de l'état devrait rapporter à terme jusqu'à 2 millions d'euros par an à la SNSM.

Une aide vitale

La SNSM "reste un modèle économique fragile, donc on a besoin de cette aide pour fonctionner", rappelle le délégué départemental de la société de sauvetage dans la Somme. Pascal Piot qui souligne également que les parcs éoliens offshore ne "tournent pas pour l'instant". La SNSM reste à l'affût des engagements gouvernementaux car les premières éoliennes marines doivent voir le jour à l'horizon 2021.

Le gouvernement avait confirmé en juin les six premiers projets de parcs éoliens marins qu'il avait menacé d'annuler, estimant que les tarifs prévus au moment de l'attribution des appels d'offre en 2012 et 2014 étaient devenus excessifs étant donnée la baisse du coût de l'éolien offshore ces dernières années.

Profiter de la bonne image de la SNSM

Du côté des opposants à ces projets de parcs éoliens on dénonce la politique de "communication" du gouvernement. "Cela permet d'associer l'éolien en mer à l'image de la SNSM qui est très positive dans le public", souligne Georges Clément, président de l'association Sauvegarde des côtes d'Opale Picarde et d'Albâtre.

"Je ne suis pas dupe, de nombreuses personnes ne sont pas dupes mais malheureusement, beaucoup de gens sont sensibles à cela sans connaître tous les détails", poursuit Georges Clément pour qui cette aide "fait partie d'un plan de communication, d'imprégnation du public".