Auxerre, France

Les facteurs sont dehors par tous les temps et il est rare que la météo empêche les tournées. La preuve avec ce facteur de Migennes à vélo. Une tournée ça ne s'improvise pas. Stéphane Créno a prévu des épaisseurs : " Je porte trois pantalons et quatre pulls."

Un Budget garde robe

Stéphane enfile pour la première fois le pantalon spécial que lui recommande sa collègue Isabelle, 18 ans de métier : "C'est comme les combinaisons de ski. Depuis que j'ai ce pantalon là , je n'ai plus froid aux jambes, rien à voir avec les débuts où nous n'étions pas spécialement équipés il y a des années de çà." Désormais chaque facteur a un budget annuel pour se constituer une garde robe professionnelle. C'est parti, une caisse à l'arrière, une à l'avant, le départ se fait à l'heure, mais ce n'est pas toujours le cas : "Dès fois les chefs nous font partir plus tard, le temps que le soleil se lève que ça commence à dégeler "explique Stéphane Créno, "C'est arrivé qu'on ne puisse pas partir avant 10h. Après il faut être vigilant. "

J'ai de quoi dégripper les serrures gelées des boîtes aux lettres

Le facteur dispose aussi de quelques petits outils : "Quand il gèle par contre, j'ai ma bombe de dégrippant pour ouvrir les serrures de boîtes aux lettres." Et même si les facteurs ont moins de temps qu'avant pour discuter, quand c'est le cas, on parle météo bien sûr comme chez Catherine qui tient une boutique de lingerie : " Quand vous êtes dans le courant d'air ce ne doit pas être facile, mais quand il vient dans ma boutique ça le réchauffe de voir les sous- vêtements ! "

Pour se réchauffer en cas de froid, la Poste prévoit boissons chaudes et petit déjeuner pour que les facteurs ne partent pas dehors le ventre vide.

Il faut prévoir plusieurs épaisseurs © Radio France - Renaud Candelier

