Les "familles à énergie positive" fleurissent dans l'Hérault

Réduire leur consommation d'eau, de gaz, d'électricité pour faire des économies et préserver la planète, c'est le défi que se lancent 90 familles héraultaises " à énergie positive".

Le concept, créé en Rhône-Alpes en 2008 est apparu dans l'Hérault en 2014. Il s'agit de mettre en compétition des équipes de 8 à 10 familles qui mettent tout en oeuvre entre le 1er décembre et le 30 avril pour dépenser le moins d'énergie possible dans leur habitation. Moins d'eau, de gaz, d'électricité, ...sans pour autant renoncer à leur confort. A Bessan, près d'Agde, Bruno Thomas a été l'un des premiers du département à se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, capitaine d'équipe, il n'a de cesse de convaincre d'autres familles et nous donne quelques conseils très simples.

Cynthia Grégoire, maman de 3 jeunes enfants, a rejoint cette année les familles à énergie positive de Bessan.

Je vais y arriver !

Le sablier dans la douche pour petits...et grands. © Radio France - Gaëlle Schüller

Les familles à énergie positive de l'Hérault font en moyenne une économie de 200€ par saison hivernale . Pour les rejoindre ou encore bénéficier d'aides financières pour isoler son toît ou installer des ampoules LED par exemple, s'adresser à A.L.E. Agence Locale de l' Energie.