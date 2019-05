Les fonds européens omniprésents pour la biodiversité et les projets économique sur les territoires des parcs naturels

Vaucluse, France

Le Parlement européen dans notre quotidien est visible en terme de paysage et d’aménagement du territoire. Sans les fonds alloués par exemple aux agriculteurs et forestiers, pour certains projets de collectivités ou de parcs naturels régionaux, nombre de réalisations n’auraient pu voir le jour dans les zones rurales.

C'est en 1992, que le réseau européen Natura 2000 se met en place pour identifier par exemple des zones renfermant une faune et une flore à préserver. Alors les territoires des parcs naturels régionaux sont tout désignés pour cela et comme l’explique Aline Salvaudon, responsable du pôle biodiversité, géologie et ressources naturelles au Parc du Luberon, "le programme permet d’avoir trois postes de naturalistes à temps plein sur l’année pour la conservation de la nature, payés moitié par l’État et moitié par l’Europe pour un budget de 150.000 euros par an. Les éleveurs qui entretiennent les milieux naturels avec leurs troupeaux touchent des aides en plus de la PAC. Ils sont une soixantaine d'éleveurs concernés sur le parc pour 4.000 hectares pâturés et sur une période de cinq ans, un million et demi d’euros ont été versés."

Autre programme européen, Leader, qui amorce des expériences en terme de développement éco-citoyen et toujours au parc du Luberon souligne Mylène Maurel, responsable du pôle agriculture et tourisme durable : "Depuis 2009, le programme Leader a permis d’installer et conforter l’opération eDe la ferme à ta cantine" qui concerne désormais une trentaine de cantines scolaires sur notre territoire, où les écoliers sont servis en circuits courts avec des produits locaux si possible bio."

Le territoire du futur parc naturel régional du Ventoux déjà soutenu par les mêmes programmes européens

Un autre parc naturel mais cette fois en devenir, celui du Ventoux, où l’Europe a déjà investi au titre des zones rurales et remarquables qu’il va couvrir. Ken Reyna, chef de projet du parc naturel régional du Ventoux rappelle que "depuis 10 ans, au travers du programme Natura 2000, des opérations financées par des fonds européens sont menées sur la connaissance, la gestion et la valorisation d’espaces naturels. De plus c’est parce que nous avions un projet de parc naturel que nous avons bénéficié du programme Leader pour des projets de soutien aux entreprises et collectivités avec neuf millions d’euros débloqués ici depuis 15 ans".

Sur le Ventoux également, les aides européennes concernent les agriculteurs et éleveurs qui s’engagent pour la préservation de la biodiversité avec le même fond d’un million et demi d’euros d'aides versées sur cinq ans.