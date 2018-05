Toulouse, France

En décembre 2017, les forestiers de l'Office National des Forêts (ONF) avaient organisé une manifestation nationale à Paris. Cette fois-ci, ils ont décidé de régionaliser le mouvement. Plusieurs rassemblements auront donc lieu ce jeudi, à Avignon, Nancy, Mâcon, Le Mans, ou encore à Toulouse, à 10 heures près de la gare Matabiau où se retrouveront plusieurs délégations venues du Grand Sud-Ouest, et donc également d'Occitanie. Les forestiers protestent contre des conditions de travail dégradées, la baisse des budgets ou encore la diminution du nombre de fonctionnaires, au profit d'embauches de contractuels. En Midi-Pyrénées, 21% des forêts, celle de l'Etat et des collectivités, sont gérées par l'ONF.

Coupes claires

Les forestiers dénoncent des coupes claires dans les budgets alloués à l'ONF. Selon Jacques Buret, représentant CGT Midi Pyrénées à l'ONF, "une baisse de 30% du budget pour la gestion des forêts domaniales a été annoncée aux personnels". Un manque de moyens qui ne permettrait pas, d'après Jacques Buret, d'assurer au mieux la mission de service public des forestiers : "Les crédits baissent, donc évidemment, il y a moins de travaux réalisés, il y a moins d'entretien, moins de prévention, moins de travail sur la biodiversité. Cela veut dire que petit à petit on devient de simples coupeurs de bois." Une transformation du métier qui éloigne Jacques Buret et ses collègues de leurs missions originelles : "Le rôle de l'ONF, c'est à la fois de produire du bois mais c'est aussi la protection. Par exemple, cela peut être de la protection en montagne pour limiter les risques d'avalanches ou de crues torrentielles. Or, ces missions sont peu à peu abandonnées."

"Privatisation de la forêt"

Les manifestants protestent également contre une vision mercantiliste des forêts françaises. "La rentabilité, le rendement, la compétitivité, c'est désormais ce que l'on nous dit quand on nous parle de la forêt, enrage Jacques Buret. Des arbres que l'on coupait avant à des diamètres de 80 ou 90 centimètres, aujourd'hui il faut les couper à des diamètres de 60 cm, et bientôt ce sera 40 cm ! C'est complètement incohérent avec la gestion d'un espace naturel. Une forêt, ce n'est pas rentable. Un chêne, il lui faut 250 ans pour pousser." Les agents de l'ONF en colère réclament que cesse la saignée dans les budgets alloués par l'Etat, sans quoi, selon Jacques Buret, "on ne sait pas ce que va devenir la forêt française si l'on continue à la négliger."