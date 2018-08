Grosse période de travail pour les désinsectiseurs, appelés à exterminer des nids de frelons et de guêpes. Un hiver doux et un été chaud ont favorisé la multiplication de ces insectes.

Saint-Vaury, France

Ils viennent nous déranger pendant notre repas et même notre sieste. Les frelons et les guêpes sont nombreux cet été. Cela est dû à un hiver doux et les fortes chaleurs de l'été. Les fruits, la nourriture favorite de ces insectes, sont également abondants.

Un soir en ouvrant les fenêtres, la lumière était allumée et deux cents frelons sont rentrés dans la maison", raconte Stéphane.

Parmi les particuliers qui ont eu belle frayeur, Stéphane de Saint-Vaury a mis deux jours à découvrir le nid qui était à quelques mètres de sa maison, dans son cerisier. Il décide de faire appel aux services d'un désinsectiseur.

Pour 110 euros, Morgan Dufrois, désinsectiseur chez Farago Creuse, vient déloger les quelques centaines de frelons installés sur la propriété. Une intervention rondement menée. Le jeune homme s'équipe tel un cosmonaute et remplit un bidon d'insecticide. En quelques minutes, le produit est pulvérisé dans le nid. Il ne reste plus qu'à attendre trente minutes que cela fasse effet. Les frelons fuient le nid mais tentent de rentrer quelques instants plus tard. C'est à ce moment-là que le coup est fatal, les frelons rentrent en contact avec l'insecticide et meurent. "En extérieur, nous utilisons un produit respectueux de l'environnement" ajoute Aurélien Legrand, responsable commercial de l'entreprise. En quelques heures, le nid devient totalement inoffensif. L'entreprise intervient dans tout le département et ce n'est pas les situations les plus extrêmes qui les rebutent.

Nous pouvons atteindre des hauteurs jusqu'à trente mètres avec nos perches. Nous sommes opérationnels sur beaucoup de terrains", détaille le responsable commercial.

Si vous avez un nid chez vous, faîtes appel à un professionnel. Les pompiers ne se déplacent plus pour ce genre d'intervention. Les frelons communs et les guêpes n'attaquent pas s'il n'y a pas de sucre à proximité. Tandis que les frelons asiatiques, plus dangereux, peuvent attaquer s'ils sont agressés. Laissez l'insecte vous tourner autour, il partira de lui-même.