Mayenne, France

C'est un espace vaste auquel se sont attaqués une trentaine de volontaires. C'est là que s'est déroulée la Fête de la Madeleine il y a quelques semaines, un événement populaire et festif qui avait attiré des milliers de visiteurs.

C'est aussi un endroit à l'écart du centre-ville, à l'abri des regards, et donc idéal pour y jeter tout et n'importe quoi : du plastique, de la ferraille, des canettes, des mégots de cigarettes et bien d'autres objets comme des draps, des tapis et même la carcasse d'un scooter.

VIDÉO #WorldCleanupDay2018 à #Mayenne. Mobilisation citoyenne pour ramasser les détritus. Sus aux ordures! Mégots, plastique, ferraille etc... pic.twitter.com/ShSW4EcRn9 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 15, 2018

"Les gens sont dégueulasses, c'est un dépotoir. Ils ne feraient jamais ça chez eux" nous raconte une participante à cette opération. Un de ses amis est dépité : "c'est frustrant, démoralisant. On ne fait pas attention. Et ici ce n'est qu'un parking qu'on nettoie !".

illustration © Radio France