Les guêpes sont particulièrement abondantes et intrusives cet été. Dans le Bas-Rhin, les pompiers ont déjà effectué cet été près de 10.000 interventions pour des nids de guêpes, contre 9.000 l'été dernier.

Strasbourg, France

Dans le Bas-Rhin, les pompiers reçoivent en moyenne 200 à 250 appels par jour pour des nids de guêpes. Depuis ce printemps, ils ont déjà effectué près de 10.000 interventions pour déloger des hyménoptères, contre 9.000 durant tout l'été 2017.

Ces interventions sont toujours gratuites, mais parfois différées si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Les soldats du feu, par exemple, ne se déplacent pas pour des nids en forêt. Ils interviennent uniquement quand ces hyménoptères menacent des habitations ou des lieux destinés à accueillir du public.

Des pompiers spécialement formés pour combattre les guêpes et les frelons

Il est préférable d'appeler les pompiers si vous remarquez un nid de guêpes chez vous, surtout si vous accueillez des enfants. Ils pourront vous conseillez utilement et se déplaceront si nécessaire. "Nous, on préfère venir pour tuer des guêpes que pour un secours à personne", précise le commandant Thierry Fara, du SDIS 67, "il est fortement déconseillé d'intervenir seul, surtout si on ne voit pas le nid, s'il se trouve en terre ou derrière un volet". Dans le Bas-Rhin, les interventions des pompiers ne sont, sauf exception, pas facturées. Dans le Haut-Rhin, la facturation se fait en fonction des interventions, de 84 à 300 euros, en moyenne, selon les sorties. Le déplacement des soldats du feu peut coûter plusieurs centaines d'euros si ceux-ci sont obligés de déployer la grande échelle...

En cas de piqûre, il faut retirer le dard, s'il est présent, et désinfecter la plaie. Les personnes allergiques doivent absolument alerter leur entourage. Il faut appeler un médecin en cas de piqûres multiples.

Le frelon asiatique apprécie aussi l'Alsace © Maxppp - Christian Watier

Le frelon asiatique sous surveillance

Le frelon asiatique est encore rare en Alsace mais le climat ne lui déplaît pas. Un essaim de frelons asiatiques a été délogé récemment à Oberaslach. A Haguenau et à Obernai, les pompiers sont formés et équipés tout spécialement pour combattre ces insectes très agressifs, dangereux à la fois pour l'homme et pour les abeilles européennes. Alors qu'une guêpe ordinaire pique les intrus, le frelon asiatique est capable de projeter son venin sur l'humain qui le dérange!