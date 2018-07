Auxerre, France

Jean-Michel le remarque, cet été, dès qu'il souhaite profiter d'un repas en extérieur, il est embêté par les insectes: " Il y a _bien plus de guêpes qu'avant_, on le voit quand on mange dehors sur les terrasses." S'il y a plus de guêpes, c'est en raison du printemps très doux que l'on a vécu selon Quentin Barbotte, de la société d'histoire naturelle d'Autun: " Les conditions climatiques favorisent le développement des larves et des adultes à cause des conditions chaudes et pas trop pluvieuses qui n'endommagent pas leur croissance."

_Les conditions climatiques favorisent leur développement -_Quentin Barbotte, de la société d'histoire naturelle d'Autun

Il y a aussi plus de fruits cet été ce qui permet aux guêpes de se nourrir. Et cet afflux de guêpes ne fait pas l'affaire des restaurateurs comme pour Sylvie, du Chouquet's à Auxerre : _"Elles viennent dans les verres, ça embête les clients et leurs enfants. Elles raffolent des boissons sucrées. Les clients viennent mais ils repartent vite à cause des guêpes."_

Pour chasser les guêpes, il y a la possibilité d'installer un piège, fait maison explique Quentin Barbotte :"Prenez une bouteille avec de la bière _ou une substance qui va les attirer mais du coup c'est un peu destructeur."_Un piège pour les guêpes et les frelons et plus embêtant pour les abeilles. En fait, pour les guêpes, qui n'ont peur de rien mais qui ne sont pas dangereuses si l'on ne s'approche pas de leur nid, il n'y a pas de recette miracle.

Les guêpes n'ont peur de rien - Christophe, apiculteur

Nous avons croisé Christophe en train de pique-niquer en famille dans un parc d'Auxerre. Christophe maitrise le sujet puisqu'il est apiculteur : "J'ai une miellerie qui a été envahie de guêpes parce qu’elles sont attirées par tout ce qui est sucré. Il y en a effectivement beaucoup plus que les autres années. Les guêpes sont omnivores. Elles mangent autant la viande que le fruit. Elles apprécient autant une tarte au thon qu'aux pommes. Et en plus elles n'ont peur de rien. La guêpe n'est _pas agressive au départ_. C'est un charognard. On en a besoin aussi."

