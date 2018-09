Une fois de plus, des dizaines de personnes se sont retrouvées dimanche sur les bords du lac d'Annecy pour nettoyer les berges. Une opération lancée par l'Annécienne de Surf sur leur page Facebook qui a suscité l'arrivée des familles et des initiatives individuelles

Masques, gants et pédalos : Emma, Guillaume et leurs enfants nettoient le lac

Annecy, France

Sur le Pâquier, en ce début de matinée, les touristes sont déjà là, postés sur le pont des Amours. En contrebas, sur la pelouse, ils sont plusieurs dizaines d'habitants venus avec gants et sacs. Ils affluent pour la 2e édition du nettoyage du lac proposée par l'Annécienne de surf. Près de 200 personnes se sont ainsi déployées depuis le Pâquier jusqu'à St Jorioz en passant par Sevrier, une mobilisation des habitants qui grandit d'année en année pour préserver la beauté du site.

Enfants et parents munis de gants et de sacs se retrouvent sur le Pâquier à Annecy © Radio France - Nathalie Grynszpan

Sur le lac, à quelques dizaines de mètres du rivage, Emma, Guillaume et leurs enfants ont loué un pédalo. Avec gants et masques, ils plongent pour nettoyer les fonds des bouts de métal et autres déchets cartonnés abandonnés après la Fête du lac, début août. Une pollution résiduelle malgré les efforts de nettoyage de la ville. Frédéric, loueur de pédalos au ponton des Hirondelles embarque Matthias, l'organisateur pour aller à leur rencontre. L'occasion de faire connaissance et de prendre date pour la 3e édition.

Rencontre entre Matthias, organisateur du nettoyage, et Frédéric, loueur de pédalos Copier