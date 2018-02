Villers-lès-Nancy, France

C'est une démarche originale qu'ont imaginé des habitants d'un lotissement de Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), dans le quartier de Clairlieu : ils ont créé une association en 2009 puis une société coopérative en 2011 pour isoler leurs maisons. Le lotissement est sorti de terre au début des années 70, avant le choc pétrolier : des maisons individuelles en béton, sans aucune isolation. 1 328 maisons ont été construites sur le même modèle.

Des murs froids

"Je suis arrivé le 1er juillet 1973 dans une maison toute neuve", se souvient Jean-François Schouller, habitant de la première heure du lotissement de Clairlieu. "On a vite constaté l'impression de froid dans cette maison, les murs étaient froids !" Bruno Riess et Pascale, son épouse, sont devenus propriétaires d'une maison en janvier 2017 : "il n'y avait aucune isolation et on a eu particulièrement froid. Là, on pouvait vraiment qualifier la maison de passoire énergétique. Malgré un chauffage qui tournait en permanence, malgré une température de 20-21°, on ressentait le froid à cause des murs !"

D'une passoire énergétique, Bruno et Pascale Riess vont bientôt profiter d'une maison basse consommation © Radio France - Isabelle Baudriller

Fin avril, Bruno et Pascale Riess vont passer d'une passoire énergétique à un bâtiment basse consommation. La solution trouvée par la coopérative ? Couvrir des pieds à la tête leur habitation d'une isolation de 30 à 40 cm d'épaisseur. "Sur les maisons de béton de Clairlieu, on n'a pas d'autre choix que d'aller au plus profond des fondations pour isoler ce mur de béton plein qui conduit le froid depuis le sol jusqu'à la dalle du rez-de-chaussée", explique Francis Lacour, habitant du lotissement et l'un des fondateurs du projet.

A titre d'exemple, quand il fait -15° dehors, si vous n'isolez pas jusqu'au pied des fondations, vous vous retrouvez avec la dalle de la salle à manger à -2° : vous imaginez ce que cela vous fait sous les pieds !" - Francis Lacour

La coopérative a mis au point et déposé les brevets de caissons en bois remplis de laine de bois ou de ouate de cellulose, qui sont plaqués contre les murs et sur le toit. L'opération dure trois jours, sans compter la préparation puis la finition. Des voisins bénévoles participent aux travaux. La rénovation comprend aussi les changements des portes et fenêtres (fabriquées en bois vosgien), des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude (solaire/granulés ou solaire/gaz) et de ventilation. Coût des travaux : environ 80.000€, aides incluses. Et ensuite, d'enviables économies : 300€ par an de facture énergétique au lieu de 3 000€ !

Entraide entre voisins

L'aventure de la coopérative est aussi humaine. "Ce projet est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont envie de partager un certain nombre de choses", souligne Francis Lacour. "C'est une autre façon de concevoir le vivre ensemble. Ce n'est plus une cité dortoir, c'est un lieu de vie avec des gens qu'on va aider quand on peut et qui nous aident quand on a besoin." Avec la maison de Bruno Riess, la coopérative en est à sa onzième rénovation. "L'hiver prochain, j'espère être en t-shirt à la maison et ne plus avoir froid aux pieds", sourit-il.