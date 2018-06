Bridoré, France

La commune de Bridoré dans le Lochois sera-t-elle la première en Indre-et-Loire à se doter d'éoliennes ? Depuis lundi, pour ce projet de 3 à 5 éoliennes de 135 mètres de haut (puissance unitaire de 2,5 à 4 MW), situé au lieu-dit des "Terres de Pèle-joue", un financement participatif a été lancé sur la plateforme Lendosphère, plateforme de crowfunding dédiée aux projets de développement durable. Il s'agit de récolter en 1 mois et demi 50.000 euros pour le financement de l'étude préalable.

L'équivalent de la consommation électrique de plus de 20.000 personnes

Sur le site Lendosphère, il est expliqué que tout en produisant localement l’équivalent de la consommation électrique d’environ 20.600 personnes, _soit 40% de la population de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine_. Ce parc éolien permettrait d'éviter l'émission de 2.875 tonnes de CO2 par an. On apprend aussi que le projet est loin d'avoir franchit toutes les étapes administratives.Des études naturaliste, paysagère et acoustique sont en cours de réalisation et permettront de constituer le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) qui sera déposé en préfecture de département. Un mât de mesures de vent est installé depuis le 11 juin 2018 et enregistrera les données pendant près d'une année afin de définir précisément le potentiel de vent sur le site.

Le sujet de l'éolien est encore trop clivant. Il faut dépasser ça et associer les habitants - Le maire de Bridoré

Le maire de Bridoré Christian Baritaud explique que l'idée est d'associer les habitants. Le sujet de l'éolien est assez clivant. Avec un financement participatif, on s'implique, on se renseigne et c'est essentiel pour l'acceptation de la nouveauté dans le domaine des énergies renouvelables. Ce financement peut aller de 50 à 3.000 euros sur 2 ans avec un retour sur investissement qui peut aller de 5 à 6% selon l'endroit où l'on habite dans le département. Le maire de Bridoré entend mettre personnellement 100 euros. Il espère qu'un maximum d'habitants vont participer au financement des études qui au total vont coûter 50.000 euros. Un mat de mesure a été installé pour mesurer le potentiel des éoliennes dans ce secteur. La construction de ce parc éolien est prévu pour 2020 avec une mise en service en 2021.