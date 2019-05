Les habitants de Saint-Mathieu-de-Tréviers reçoivent 1.000 pièges contre les moustiques tigres

Saint-Mathieu-de-Tréviers, France

"Parfois, quand on prend l'apéro ou qu'on mange dehors, on est obligé de rentrer." Les habitants de Saint-Mathieu-de-Tréviers en ont marre des moustiques tigres. Spirales anti-moustiques, moustiquaires, produits... Rien n'y fait. Pour André, "il faut que chacun en fasse un peu plus. Il faut vider ses bacs à fleurs car l'eau stagne. Moi, je vide souvent la gamelle d'eau de mon chat sinon ils pondent à une vitesse..."

Un piège écologique

Tous ces soucis sont remontés jusqu'aux oreilles du maire, Jérôme Lopez, lors de réunions de quartiers. Il a donc pris la décision d'offrir à ses habitants 1.000 pièges écologiques pour empêcher la prolifération des moustiques tigres.

"Il faut remplir d'eau un contenant d'environ un litre, explique Jérôme Lopez. Au fond, quelques petites boules de phéromone vont attirer la femelle du moustique, qui va pondre et les oeufs vont se retrouver piégés au fond." Résultat : les larves naissantes ne pourront pas ressortir du piège.

Et si jamais il n'y en pas assez, le maire envisage de faire une nouvelle commande.

Pour les Tréviésois, une nouvelle solution contre les moustiques tigre. Copier

Réunion et distribution des pièges ce mercredi 15 mai en mairie à 18h30. Les personnes qui ne pourraient pas se rendre à cette réunion pourront récupérer leur piège en mairie dès le jeudi 16 mai aux horaires d’ouverture habituels sur présentation de leur coupon (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le mercredi de 8h30 à 12h .