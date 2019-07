Les habitants de Sausset les Pins bientôt consultés pour déterminer l'emplacement d'une antenne relais

Sausset-les-Pins, France

Dans un quartier résidentiel de Sausset-les-Pins, les Jardins du Brûlot, plusieurs habitants ont été approchés pour accueillir dans leur jardin une nouvelle antenne relais de téléphonie mobile. Un seul a accepté. "Moi j'ai refusé, raconte Luc, le voisin. Et pourtant, ça m'aurait rapporté 7000 euros par an. Mais c'est une question de savoir vivre. Je ne vais pas emboucaner tout le monde". Depuis le mois de décembre 2018, pour les antennes de moins de 20 mètres d'emprise au sol, les opérateurs n'ont plus l'obligation de déposer une déclaration préalable de travaux. Le maire doit simplement diffuser un document d'information, ce qui n'a été fait dans les temps. Les riverains contestent donc la légalité de la nouvelle antenne. "Ça peut être nocif avec ces ondes, dit Colette, une habitante du lotissement. Il faut donc faire une étude avant de s'engager comme ça".

Une consultation sur les réseaux sociaux

A défaut d'une étude sur les effets de la proximité d'une antenne relais dans une zone résidentielle, le maire de Sausset veut organiser cet été une consultation de la population. "On va faire ça sur les réseaux sociaux, explique Bruno Chaix. Il faut que ceux qui constatent que le téléphone ne passe pas à certains endroits puissent parler autant que ceux qui veulent faire des propositions de lieux d'emplacement des antennes. On va chercher ensemble des endroits qui si possible ne gêne personne." Lors de la campagne des élections municipales de 2014, le maire s'est engagé à régler la mauvaise couverture de la commune par les opérateurs de téléphone mobile. Certains habitants lui ont suggéré d'autoriser l'installation d'une antenne-relais sur le site du phare de Sausset. Pour l'instant, Bruno Chaix est contre.

Les cartes bancaires ne passent pas dans les restaurants

Sausset les Pins est déjà équipé de deux grandes antennes de téléphonie mobile à l'extérieur de la commune. Mais il y a encore des zones non couvertes ou mal couvertes, notamment dans le centre ville. Sur le port, les commerçants ont parfois des difficultés à faire fonctionner les terminaux de carte bancaire. En 2018, les 4 opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et Free) se sont engagés à déployer en France 4000 nouvelles antennes d'ici 2022 pour terminer la couverture du pays. En cas de non respect de ces engagements, des pénalités pourraient aller jusqu’à 3% de du chiffre d’affaires des opérateurs.