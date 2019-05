Les habitants de Talant peuvent investir dans un projet photovoltaïque sur d'anciennes décharges

Talant, France

A Talant, 15 hectares de panneaux photovoltaïque seront installés sur l'ancienne décharge et l'ancien dépôt des gravats du chantier de la Lino. La mairie espère que la métropole modifiera quelques lignes de son plan d'urbanisme pour permettre l'installation de ce projet unique en Bourgogne : les habitants pourront participer financièrement à partir de 500 euros à ce projet. L’électricité verte sera 10% moins cher pour les habitants.

Devenir actionnaire à partir de 500 euros

Le Groupe Quadran, filiale de Direct Energie et de Total installera les panneaux . La mise en service est prévue à l'été 2022 pour fournir 9 000 mégawatts par an, c'est à dire la consommation électrique de 5 000 personnes, soit la moitié de la population de Talant. Un financement participatif est prévu avec la structure Jurascic. L'adjoint au maire, Cyril Gaucher, souligne l'importance d'associer les habitants de la métropole de Dijon au projet : "ils participent au comité de pilotage pour diriger les orientations du projet. Ensuite ils feront partie du conseil d'administration. Un actionnaire égale une voie. La mise minimum est entre 500 et 1000 euros."

Electricité verte 10% moins chère

Cyril Gaucher, explique que les habitants de Talant paieront moins chère leur électricité grâce à cette production sur place : "on a réinventé le circuit court. Les habitants de Talant bénéficieront d'une électricité verte 10 % moins cherè que le tarif réglementé. Les habitants nous disent qu'ils ont fait le choix de vivre à Talant et qu'ils veulent une municipalité militante qui soit en pointe sur les questions environnent et de qualité de vie".

Terrains rocheux impossible à cultiver

Le maire de Talant rassure les habitants : aucune parcelle agricole ne sera sacrifiée pour installer des panneaux solaires. La nature sera même protégée. Gilbert Menut explique que les terrains de l'ancienne décharge et de l'ancien dépôt des gravats du chantier de la Lino sont constitués de_"_roche avec un peu de terre dessus mais ce ne sont pas des terres agricoles. Sur cette zone abandonnée pendant des dizaines d'années, des plantes et des animaux se sont installés. Pour les protéger, une partie du site photovoltaïque sera laissée en l'état". Un sentier sera aménagé pour permettre aux visiteurs de découvrir les installations.