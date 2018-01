Blausasc, France

La loi de janvier 2014 votée sous François Hollande prévoit de transférer la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gémapi) aux communautés de communes et aux métropoles à partir du 1er janvier 2018. Dans les Alpes-Maritimes, le Pays des Paillons a décidé de faire financer ce plan de prévention des risques par les habitants. Comme la loi le prévoit, la taxe Gémapi est instaurée. Les habitants des Paillons devront en moyenne payer 20 euros par ménage et par an. Cette nouvelle taxe va se greffer à la taxe d'habitation ou encore la taxe foncière. Une case "Taxe Gémapi" est prévue sur les avis d'imposition. Un choix assumé par le président de la communauté de communes du Pays des Paillons, Edmond Mari.

La Métropole Nice Côte d'Azur n'a pas encore tranché

Les élus de la Métropole Nice Côte d'Azur doivent décider d'ici quelques semaines si la taxe Gémapi sera appliquée. C'est également en réflexion du côté de la Communauté de la Riviera Française. Cette taxe est plafonnée par le gouvernement à 40 euros par habitant et par an.

Pas de taxe au Pays de Lérins

Dans l'agglomération Cannes Pays de Lérins, les habitants ne paieront pas cette nouvelle taxe dite "inondation". Même politique à la communauté de communes Alpes d'Azur dans le Haut Pays ainsi qu'à la CASA, la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis.