Saviez-vous que près de Val-de-Reuil se trouve un pôle au rayonnement régional, entièrement dédié à l'agriculture biologique et locale ? Ce pôle est né il y a six ans pour protéger un captage d'eau qui se trouve au Haut-Près, près du Vaudreuil et de Val de Reuil.

Pierre-Julien Bavent en est le pilote : "Les Hauts-Près c'est _une démarche originale, car elle est préventive_, de la ressource en eau." Ils ont d'abord installé des maraîchers et des céréaliers bio autour du captage, sur le périmètre de protection.

La deuxième phase de l'opération était de développer ce pôle d'agriculture bio des Hauts-Prés, le nom du lieu-dit sur lequel se situe le captage, pour donner une nouvelle dimension à la démarche de développement du bio en région.

Résultat, après six ans et 5 millions d'euros d'investissement, on trouve sur place les producteurs bien sûr, mais aussi un espace de vente, un brasseur local, un traiteur bio et peut être bientôt une légumerie-conserverie.

Les clients étaient nombreux à la caisse de l'espace de vente samedi 22 septembre pour la journée portes ouvertes. © Radio France - Sixtine Lys

Bernard Leroy, président de la Case, la communauté d'agglomération Seine Eure, est très impliqué dans le projet. "C'est pour les agriculteurs un champs de démonstration qui leur permet de comprendre qu'on peut passer d'une agriculture conventionnelle à une partie de sa culture en bio."

Béatrice, déjà cliente depuis quelques semaines, est ravie. "Ça permet aux agriculteurs locaux de développer leur réseaux et aux personnes comme nous d'en profiter et d'en parler autours de nous, c'est important. Il y a des gens qui ne savent pas qu'à quelques kilomètres de chez eux, on peut trouver des produits frais et qui respectent l'environnement."

L'objectif à terme, transposer ce modèle d'agriculture biologique et locale à d'autres agglomérations, toujours dans l'objectif de protéger les ressources en eau. Limoge, Lille, Grande-Synthe, et même la Belgique et le Bénin serait venus aux Hauts-Près pour se renseigner sur ce projet.