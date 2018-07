Le parc naturel de Yosémite, l'un des plus importants et célèbres de Californie est menacé par un incendie géant. Le feu dit de Ferguson, dans la forêt de la Sierra Nevada, a démarré vendredi dans le comté de Mariposa. Les flammes ont déjà brûlé 5.000 hectares de forêt précise Calfire l'agence américaine de lutte contre les feux. Au total 1.500 pompiers et secours sont mobilisés sur un terrain pentu qui complique l'accès. Le feu particulièrement violent, attisé par le bois mort et la sécheresse, continue de progresser.

Image de la webcam du parc parc national de Yosemite en Californie © AFP - HO / NATIONAL PARK SERVICE

Les premières évacuations

Des évacuations sont en cours dans plusieurs campings et l'agence de lutte contre les incendies prévoit déjà d'autres évacuations d'habitants autour du parc naturel de Yosémite. Les autorités conseillent aux personnes sensibles de limiter leurs sorties voire de reporter leur visite.

1,4 million d'hectares ravagés depuis le début de l'année

Outre la Californie, 18 gros incendies sont signalés en Alaska, sept dans le Colorado et dix en Idaho. L'an dernier avait été particulièrement dévastateur dans l'État de l'ouest américain ravagé par un nombre record d'incendies, responsables de milliers de maisons calcinées et d'une quarantaine de morts dans la région de Santa Barbara et autour des vignobles de Napa.