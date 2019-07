Les incendies se multiplient en Bretagne avec les fortes chaleurs

Ille-et-Vilaine, France

A Nouvoitou, près de Rennes, les pompiers terminent d'éteindre un feu dans un champ. Derrière une grande serre, un demi-hectare a brûlé sur une parcelle de deux hectares. L'agriculteur a rapidement composé le 18, inquiet que son exploitation parte en fumée, et que les flammes se propagent au bosquet voisin.

Les flammes avancent dans le champ - SDIS 35

Quatre véhicules de pompiers, spécialisés dans les feux de forêt arrivent et attaquent les lisières de l'incendie à la lance à eau. Quand le feu se calme, l'agriculteur passe au tracteur dans son champ pour labourer la terre et éviter une reprise des flammes. Mais ce qu'explique le commandant Patrice Schiapparelli, l'officier en charge du conseille technique sur les feux de forêt, c'est que c'est sans doute en passant son tracteur que l'exploitant a allumé le feu plus tôt dans la journée.

Les explications du commandant Patrice Schiapparelli Copier

Les pompiers arrivent à maîtriser rapidement les flammes - SDIS 35

Depuis deux jours, avec les records de température un peu partout dans la région, les pompiers sont intervenus sur 26 feux, rien qu'en Ille-et-Vilaine, tous liés à une activité agricole, une soixantaine d'hectares sont partis en fumée. Avec la sécheresse, le commandant Patrice Schiapparelli craint que le nombre de ces incendies augmente encore. S'ils sont parfois simples à éteindre, il faut être présent rapidement sur les lieux, sans quoi le risque d'un propagation à toute la végétation environnante existe avec la sécheresse et la canicule.

Les pompiers sont intervenus avec quatre véhicules en tout © Radio France - Timour Ozturk