"Les jeunes donnent une leçon de morale aux aînés", une lycéenne niçoise se mobilise pour la planète

70 % des fumeurs jettent leurs mégots par terre. Savent-ils seulement que ce mégot contient plus de 4000 substances polluantes, qu'il contaminera 500 litres d'eau, et mettra 15 ans pour se dégrader dans la nature ? En France, chaque seconde, 1000 mégots sont jettés par terre, puis sont emportés par la pluie et le vent jusqu'aux rivières, fleuves, océans. Le mégot est d'ailleurs le 2e déchet le plus mortel des océans, non seulement parce qu'il pollue l'eau, mais aussi parce les oiseaux et les poissons le mangent ! Alors écrasez vos mégots, jettez les dans une poubelle ou optez pour un petit cendrier de poche. C'est ce genre de petit geste qui, au niveau planétaire, fait la différence ! . #lalarmeverte #gouvernementsechenoslarmesstp #lalarmeverteàlœil #fridaysforfuture #écologie #cigaretteelectronique #cigarette #smoke #megot #ilestencoretemps @brune.poirson @fderugy