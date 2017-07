Les "Jeunes en forêt" à la rencontre du public pour prévenir les incendies en Luberon

La 14e édition de l'opération "Jeunes en forêt" a officiellement démarré mardi dans le Parc naturel du Luberon. Une équipe de 35 jeunes Assistants de prévention et de surveillance des incendies de forêt (Apsif) informera tout l'été les quelque 60 000 visiteurs des massifs de Luberon.

Vous les avez peut-être déjà croisé dans les massifs du Luberon. Des jeunes qui vous accueillent et vous informent du risque incendie. C'est l'opération "Jeunes en forêt". Pour la 14e année, une équipe de jeunes Assistants de prévention et de surveillance des incendies de forêt (Apsif) a été recrutée par le Parc naturel du Luberon pour sensibiliser le public.

Cet été, ils seront 35 au total, "la moitié en juillet, l'autre en août, répartis par binômes sur les huit sites fréquentés par le public, comme le Colorado Provençal ou la forêt des cèdres," détaille Aline Salvaudon, chargée de mission sur les espaces naturels et la forêt au parc national du Luberon.

"On ne recrute que des jeunes qui sont nés et habitent dans le Parc. Ils connaissent bien ces forêts et ont un attachement à les protéger" - Aline Salvaudon

"Pour nous, c'est important que ce soit des jeunes du territoire qui puissent le faire en job d'été, d'abord parce que les jeunes ont un contact plus facile avec le public. Et puis ça reste une forme d'éducation à l'environnement pour les jeunes de notre territoire, pour en faire des citoyens conscients du Luberon", ajoute-t-elle.

Pour ces "Jeunes en forêt", l'objectif est clair, inscrit en lettres noires sur leur tee-shirt jaune : "Protégeons notre forêt". Et le risque majeur, bien sûr, ce sont les incendies. Alors il faut souvent rappeler le béaba : "80% des feux ici sont dus à des mégots de cigarettes, donc ne pas fumer, pas de barbecue, pas de camping, pas de bivouac... On essaie de préserver le patrimoine de notre forêt", explique Annouck, une des 35 Apsif recrutés cet été.

Les Apsif informent également les touristes de la réglementation d'accès au massif.

"L'été, il y a trois niveaux de risques, et selon les niveaux de risques, l'accès est réglementé" explique Axel Pascal, coordinateur du dispositif "Jeunes en forêt" pour 2017 .

"Par exemple, en risque très sévère, qui est le 2e niveau de risque, l’accès est interdit à partir de midi sauf sur les sites dérogatoires, qui sont le Colorado provençal, la forêt des cèdres et le Vallon de l'Aiguebrun."

"Notre mission prioritaire, c'est la prévention" - Axel Pascal, coordinateur du dispositif "Jeunes en forêt" pour l'été 2017 Copier

Pour se tenir informé, les touristes peuvent également joindre la veille de leur balade la borne d'appel de la préfecture au 04 88 17 80 00 pour connaître le niveau de risque incendie du lendemain.

Axel, Annouck et leurs collègues croiseront quelque 60 000 touristes et locaux cet été sur les massifs du Luberon. Dans l'ensemble, ils sont plutôt "réceptifs", d'après eux. Vérification auprès de quelques promeneurs : "Oui, complètement, je pense qu'il faut préserver le patrimoine et la végétation qu'on a ici sur le plateau du Luberon", affirme Fabrice . "Ne pas laisser des détritus qui peuvent s'enflammer" renchérit Sophie... "Pas de feu de camp et prévoir une poubelle pour ne rien jeter par terre ajoute Quentin, 9 ans, parce que sinon on ne va pas pouvoir respirer si on tue tous les arbres, et la nature c'est pas mal quand même..."

Bien dit Quentin, malheureusement il y a toujours les imprudents : le week-end dernier, un groupe d’amis a allumé son barbecue à l’entrée de la forêt des cèdres…