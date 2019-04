Les jeunes organisent une "clean walk" pour nettoyer les rues de Belfort

Belfort, France

Vous les avez peut-être aperçus avec un sac poubelle à la main, ce samedi, dans les rues de Belfort. Une trentaine de personnes, en grande majorité des lycéens, se sont réunis pour une "clean walk", une marche pour nettoyer les rues de la ville. Ils ont ramassés les déchets laissés à l'abandon sur les trottoirs, ou encore dans les buissons. Une opération à l'appel des Jeunes écologistes du Territoire de Belfort.

Les jeunes "clean walkers" belfortains ont même retrouvé un caddie abandonné au pied du Lion © Radio France - Manon Klein

"C'est notre avenir"

Parmi les déchets les plus fréquemment retrouvés par les jeunes "clean walkers" : des mégots de cigarettes, des canettes, ou encore des bouteilles. Les sacs poubelles se remplissent rapidement. Comme d'autres participants, Séréna, lycéenne à Belfort, se dit "choquée" par le nombre de déchets jetés par terre : "Je pense que dans la vie de tous les jours on a tellement l'habitude de les voir qu'on ne s'en rend pas compte. C'est en faisant attention que l'on remarque par exemple qu'il y a vraiment beaucoup de mégots de cigarettes".

Les "clean walkers" ont trouvé tous type de déchets jetés au pied du Lion de Belfort © Radio France - Manon Klein

Tous les participants à la "clean walk" de Belfort le disent : ils se mobilisent pour protéger leur avenir, et faire en sorte d'alerter le reste de la population. "Les bouts de plastiques jetés dans la nature sont souvent emportés par le vent, ils finissent dans la Savoureuse, pour ensuite voyager vers d'autres cours d'eau et dans la mer" alerte Jim.

Les participants à cette première "clean walk" belfortaine sont en grande majorité des lycéens © Radio France - Manon Klein

À travers cette opération, certains participants espèrent également prouver que les jeunes ne sont pas des "fainéants"; "c'est important de prouver aux générations qui sont plus âgées que la nôtre, et qui pour certains nous prennent de haut, que l'on est là, et que l'on est engagés" explique Santa.

Quelques adultes, dont trois gilets jaunes, ont rejoint les jeunes "clean walkers" ce samedi à Belfort. L'opération a vocation à être reconduite tous les premiers samedi du mois, avec des lieux possiblement différents à chaque fois. Vous pouvez suivre l'actualité de ces rassemblements sur la page Facebook du groupe en cliquant sur le lien suivant.