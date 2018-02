On le sait peu mais les Landes sont le deuxième département de France le plus producteur d'énergie photovoltaïque, derrière la Gironde. Il y a 10 ans, aucun panneau solaire ne prenait le soleil chez nous. Aujourd'hui les Landes comptent 7 200 producteurs professionnels et particuliers.

Landes, France

Dans les Landes, le soleil ne sert pas qu'à bronzer les fesses blanches des touristes… Il sert aussi à produire de l'énergie verte ! En 10 ans, nous sommes même devenus le deuxième département producteur d'énergie photovoltaïque en France. Alors qu’ils étaient moins de 50 en 2008, aujourd’hui 7 200 producteurs fabriquent de l'électricité verte grâce au soleil des Landes, et fournissent un quart de la consommation annuelle en électricité du département.

Pour autant, pas de champs de panneaux solaires à perte de vue chez nous

Sur ces 7 200 producteurs d’énergie photovoltaïque landais, 90% sont de particuliers comme vous et moi qui installent des panneaux solaires sur leur toit par exemple, ou au fond de leur jardin, et 10% sont des promoteurs privés qui ont créé des fermes photovoltaïques et revendent l’électricité. Un intérêt pour les énergies renouvelables qui s’expliquent par des spécifiques locales. D’abord l’ensoleillement de département. Ce n’est pas flagrant cet hiver, mais nous sommes quand même mieux lotis que d’autres régions de France. Ensuite les Landes sont plates et favorisent l’implantation de ces fermes photovoltaïques et puis la tempête Klaus, en 2009, a fait de la place, laissant l’occasion à certains entrepreneurs de prendre le virage.

Enedis "clé de voûte de la transition énergétique"

Un vrai enjeu pour Enedis, gestionnaire du réseau distribution d’électricité, chargé de connecter tous ses producteurs verts aux tuyaux habituels. "J’aime bien dire qu’Enedis connecte les énergies renouvelables" se réjouit Christophe Cres, le patron du groupe dans les Landes. "On est au cœur de la transition énergétique en mutualisant toutes ces petites productions, en assurant la solidarité énergétique entre les différents territoires puisque par essence les énergies renouvelables sont intermittentes et demandent un relais en cas de mauvais temps par exemple avec le solaire, et en restituant à d’autres le trop plein de production quand, c’est le cas certains week-end dans les Landes notamment, la production est supérieure à la consommation."

Les Landes en avance sur les objectifs

Avec tout ça, les Landes sont en avances sur les objectifs fixé par les grenelles et autres COP 21 explique même Christophe Cres. "Avec le schéma régional élaboré en 2015 à l’époque de l’ancienne région Aquitaine, qui fixait entre autres certains objectifs, nous sommes dans les Landes en avance sur les objectifs de 2020. _Nous avons énormément de projets de nouveaux producteurs à l’étude et je suis très optimiste pour qu’on dépasse même ces objectifs._"