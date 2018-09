Aurec-sur-Loire, France

Les vacances sont terminées depuis une quinzaine de jours, mais pas pour tout le monde. Au camping des Gorges de la Loire, à Aurec-sur-Loire, les retraités profitent pleinement de l'été indien. "On profite d'une arrière saison qui nous fait bénéficier du soleil et du ciel bleu", s'exclame Jean-Jacques, venu de Briançon et qui vient d'acheter un mobil-home dans le camping. Et il est plutôt content, puisque cela lui permet de passer du temps avec ses amis au camping et de profiter de la nature, tout autour du camping.

Il faut dire que le camping est plutôt bien situé : dans un écrin de verdure, tout proche des bords de la Loire, où les vacanciers peuvent se baigner et profiter de plusieurs activités, en juillet en août. En septembre, les animations sont plus calmes, mais Dominique a ses journées bien programmées quand même : "Le matin, on peut se lever un peu plus tard, et puis l'après-midi on fait une petite sieste, et ensuite une balade sur les bords de la Loire. Et le soir, un petit apéro avec les amis, pour terminer la journée tranquillement. La vraie vie quoi !" Cela fait 24 ans que Dominique vient au camping d'Aurec-sur-Loire. Originaire de Saint-Chamond, le retraité vient passer dans son mobil-home dès que sa femme est en repos.

Si le camping a reçu quelques colonies de vacances en juillet et en août, en septembre ce sont les retraités qui arpentent les allées calmes du site. Pas un bruit dans le camping ni sur les bords de la Loire, si ce n'est le chant des oiseaux. Bien pratique pour Pierrick, un jeune adolescent de 15 ans. Il vient dès qu'il n'a pas cours au mobil-home de sa grand-mère pour profiter du calme ambiant : "Je viens le week-end aussi pour voir mamie, et ça me repose. A Aurec, il y a un peu de bruit et ici on est tranquille. je suis ujn peu en vacances et un peu à l'école, c'est un peu entre les deux !"

Des températures agréables mais pas normales

Des températures qui nous donnent l'impression d'être encore en vacances, mais qui ne sont pas normales pour la saison. Selon Météo France, les températures maximales sont de 4 degrés plus élevées que la normale. "Nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique, donc des étés de plus en plus chaud, ça va devenir la norme", annonce Annick Auffray, prévisionniste Météo France pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la Loire, cet été se classe au 4e rang de tous les étés les plus chauds.